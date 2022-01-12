На Закарпатті затримали 18-річного підозрюваного у вбивстві рідної тітки

Слідчі поліції Виноградова відкрили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства 62-річної жительки Берегівщини. Причетного до злочину затримано у процесуальному порядку. Чоловік перебуває під охороною

Вчора, 11 січня, ввечері до поліції надійшло повідомлення про умисне вбивство жінки у Берегівському районі. Син загиблої повідомив поліцейським, що за місцем проживання виявив мертвою свою 62-річну матір.

За викликом оперативно прибуло керівництво відділення поліції, слідчі та оперативники, а також працівники мобільної експертної групи поліції області.

Провівши першочергові слідчі дії, поліцейські з’ясували, що до смерті потерпілої причетний її 18-річний племінник. Він має інвалідність через вади психічного розвитку. Після смерті батьків фігурант справи був переданий під опіку тітки. Того вечора, перебуваючи за місцем їх спільного проживання, він взяв сокиру та наніс жінці тілесні ушкодження, несумісні з життям.

Наразі 18-річного поміщено до спецпалати Виноградівської лікарні, де він перебуває під наглядом лікарів та під вартою поліції.

Йому інкримінують частину 1 статті 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство. Вже сьогодні йому буде обрано запобіжний захід. У справі триває досудове слідство.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області