На Закарпатті затримали групу нелегалів, яких везли з Львівщини

Прикордонники вночі, 19 серпня, отримали повідомлення про те, що з Львівської області їде авто, у якому перебувають 5 узбеків.



У пресслужбі Чопського прикордонного загону розповіли, що за автівкою почали слідкувати, бо іноземці походять з країни міграційного ризику.

На околиці села Кострино, неподалік кордону зі Словаччиною, авто зупинили. За кермом перебував 25-річний громадянин Узбекистану. Окрім нього, у салоні виявили ще чотирьох його співвітчизників.

“Під час проведення перевірочних заходів оперативники встановили в діях громадян Узбекистану, які мали намір незаконно потрапити до країн Західної Європи, склад правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Подальшу долю порушників вирішить суд”, — йдеться в повідомленні. // Діло