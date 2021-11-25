На Закарпатті затримали підозрювану у вбивстві співмешканця

Вчора, 24 листопада, близько 9-ої години вечора до поліції надійшло повідомлення від медиків про констатацію смерті чоловіка в селі Червеньово Мукачівського району.

Поліцейські, які виїхали на місце події, під час огляду тіла виявили сліди насильницької смерті, а саме поріз у області грудної клітки.

З’ясувалося, що того вечора між загиблим і його співмешканкою виник конфлікт, у ході якого 40-річна господарка оселі схопила ніж і завдала ним удар потерпілому у область серця. Від отриманого поранення 30-річний чоловік помер ще до приїзду медиків. Жінка намагалася приховати сліди злочину, змила кров з себе та з тіла співмешканця, а ніж сховала у господарській будівлі на сіні.

Однак в ході слідчих дій працівники поліції вилучили і сліди і саме знаряддя вчинення злочину. Жінку затримали в процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За вказаним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто Умисне вбивство.

За скоєне затриманій загрожує до 15 років позбавлення волі.

Поліція Закарпатської області