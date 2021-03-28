На Закарпатті затримали розшукуваного за шахрайство француза

У пункті пропуску «Ужгород» прикордонники Чопського загону виявили громадянина Франції, розшукуваного правоохоронними органами за підозрою у скоєнні злочину.

У ході перевірки документів одного з пасажирів легкового автомобіля «Volkswagen», який прямував на виїзд з України, було зафіксовано спрацювання відомчої бази даних з завданням затримати. Правоохоронці встановили, що 45-річного чоловіка розшукують за підозрою у шахрайстві.



Іноземця було затримано та по завершенні контрольних процедур передано співробітникам Нацполіції, інформує пресслужба Чопського прикордонного загону. // Закарпаття онлайн