На Закарпатті затримали групу зловмисників, причетних до розкрадання пального з нафтобази

Слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів Головного управління Національної поліції Закарпаття, за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань, припинили незаконну діяльність злочинної групи, учасники якої організували викрадення пального з нафтобази на Мукачівщині.

За даними слідства до злочину причетні четверо працівників цієї ж нафтобази. Чоловіки, володіючи навичками поводження з нафтопродуктами, відкачували пальне до спеціальних каністр. За інформацією оперативників, за один раз вони зливали близько 2500 літрів пального та у подальшому збували третім особам. Прибуток від незаконної діяльності фігуранти ділили порівну між собою.

Поліцейські провели ряд оперативно-розшукових заходів і в результаті 6 жовтня, їм вдалося затримати зловмисників «на гарячому», з черговою партією викраденого бензину.

Усіх чотирьох фігурантів, за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури, затримано в порядку статті 208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Їх дії в поліції кваліфікували за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185 (Замах на крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Загальна сума збитків, яку заподіяли зловмисники, наразі ще встановлюється. Крім цього, тривають оперативні заходи щодо встановлення можливих спільників підозрюваних. Розслідування у справі продовжується.

Поліція Закарпатської області