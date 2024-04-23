На Закарпатті завершено розслідування у справі щодо масової бійки і вбивства у Підвиноградові

Слідчі відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції завершили досудове розслідування за фактами організації масової бійки у селі Підвиноградів та умисного вбивства одного з її учасників.

Інцидент трапився у листопаді 2023 року у Берегівському районі. Тоді на одній з вулиць Підвиноградова відбулася бійка між місцевим населенням, у ході якої 34-річний житель села Підвиноградів вбив свого односельця. Того ж дня підозрюваного поліцейські затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Згодом затримали і організатора конфлікту –41-річного мешканця села Підвиноградів Берегівського району. Слідчі встановили, що учасники конфлікту, за ініціативою останнього, завчасно підготувалися до бійки: заготовили предмети для нанесення тілесних ушкоджень, а згодом з погрозами та нецензурною лексикою спровокували конфлікт між місцевим населенням.

41-річному підозрюваному в організації сутички поліцейські інкримінували ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганство, вчинене із застосуванням предмета заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень, а 34-річному фігуранту, причетному до вбивства односельця, — ч. 2 п. 7 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство з хуліганських мотивів.

Матеріали справ відносно обох зловмисників поліцейські, за процесуального керівництва прокуратури, скерували для судового розгляду.

За скоєне підозрюваному у вбивстві загрожує довічне ув’язнення, а організатору бійки – до 7 років позбавлення волі.

Поліція Закарпатської області