Повідомлено про підозру групі осіб, які «спеціалізувалися» на вирішенні земельних питань

Поліцейські встановили організатора злочинного бізнесу та його пособника. Зловмисники ініціювали штучні перевірки дотримання земельного законодавства державними та приватними підприємствами, за результатами яких накладались штрафні санкції. Фігуранти пропонували «порушникам» скасувати штраф. Натомість ті мали сплатити певні відсотки від загальної суми штрафних санкцій. Затримали зловмисників під час передачі коштів за «вирішення земельного питання».

У Запоріжжі поліцейські викрили групу осіб, які налагодили механізм отримання неправомірної винагороди від підприємців регіону. До складу групи входив організатор та виконавець. Зловмисники ініціювали штучні перевірки дотримання земельного законодавства державними та приватними підприємствами, за результатами яких накладались штрафні санкції. За сплату відсотків від загальної суми фігуранти обіцяли так званим порушникам скасувати штраф.

Викрили протиправну діяльність фігурантів слідчі Управління розслідування корупційних злочинів ГСУ Національної поліції спільно з оперативними працівниками УСБУ в Запорізькій області. Заходи відбувалися за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Правоохоронці затримали правопорушників під час отримання ними неправомірної вигоди від підприємця. Свої послуги щодо скасування штрафу фігуранти оцінили майже у 90 тисяч гривень.

Під час обшуків у офісних приміщеннях та за місцем проживання зловмисників вилучено грошові кошти, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, а також документи та «чорнові» записи.

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу, перевіряється причетність до аналогічних кримінальних правопорушень, а також встановлюються інші співучасники злочину.

Фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

Управління комунікації Національної поліції України

(за матеріалами Головного слідчого управління Нацполіції)