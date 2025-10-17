На Закарпатті жінка вчинила підпал через неприязні стосунки з потерпілим

16 жовтня увечері до поліції надійшло повідомлення про загорання житлового будинку у селі Брід Хустського району.

За викликом одразу виїхала слідчо-оперативна група Відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції, працівники якої провели першочергові слідчі дії та встановили, що пожежа виникла через умисні дії 42-річної місцевої жительки.

Поліцейські з’ясували, що між фігуранткою та 71-річним власником помешкання вже тривалий час існують неприязні стосунки.

Після чергового конфлікту з потерпілим жінка проникла до його будинку та за допомогою запальнички підпалила речі домашнього вжитку та диван, що спричинило пожежу у помешканні.

Слідчі поліції Іршави затримали 42-річну зловмисницю. Її дії кваліфікували за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України, тобто умисне пошкодження аби знищення майна, вчинене шляхом підпалу.

Наразі у справі призначено експертні дослідження. Вирішується питання щодо повідомлення зловмисниці про підозру. Процесуальне керівництво у справі здійснює Хустська окружна прокуратура. Слідство триває.

Поліція Закарпатської області