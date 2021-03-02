Главному архитектору Тернополя объявили подозрение в злоупотреблении властью

Расследование будут осуществлять детективы НАБУ.

Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области объявило подозрение в злоупотреблении властью главному архитектору Тернополя Василию Бесаге.

На сайте Тернопольской областной прокуратуры сообщается, что чиновник внес в официальный документ заведомо ложные сведения, согласовав отвод земельного участка стоимостью свыше 1,3 млн грн под строительство.

Расследование по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса будут осуществлять детективы НАБУ.

Имя подозреваемого в сообщении не указано, но его называют местные СМИ, в частности сайт «20 хвилин».

Василий Бесага с февраля 2011 года — начальник управления градостроительства и архитектуры — главный архитектор города Тернопольского городского совета. // LB.ua