На Запоріжжі депутатка-освітянка впроваджувала російську освіту в окупованому місті

Керівник Запорізької обласної прокуратури повідомив про підозру депутатці Запорізької обласної ради у колабораційній діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, депутатка Запорізької облради, яка очолювала одну зі шкіл у м. Кам’янка-Дніпровська, після окупації військами країни-агресора міста прийняла пропозицію ворога про співпрацю.

Жінка погодилась у підконтрольному їй навчальному закладі впроваджувати стандарти освіти держави-агресора.

Використовуючи надані ворогом псевдоповноваження, підозрювана оновила програму викладання із використанням російських підручників, змінила форму оцінювання школярів на 5-ти бальну.

Для отримання підпорядкованим їй колективом вчителів відповідної кваліфікації для викладання дисциплін за сучасними російськими освітніми стандартами підозрювана організувала проходження спеціалізованих курсів підвищення кваліфікації у м. Євпаторії анексованої АР Крим.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора