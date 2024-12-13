На Запоріжжі поліцейські оперативно затримали розбійника

Житель одного з селищ Запорізького району зайшов до місцевого магазину та, погрожуючи ножем, забрав товар. Оперативники швидко встановили та розшукали зловмисника. Йому може загрожувати до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

12 грудня близько 18:00 до відділу №6 (Запорізький) Запорізького районного управління поліції надійшло повідомлення про розбійний напад в магазині одного з селищ Запорізького району.

На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

Правоохоронці встановили, що чоловік зайшов до крамниці та, погрожуючи ножем клієнтці, вимагав у продавчині віддати необхідний йому товар. Коли зловмисник отримав бажане, пішов геть з магазину.

Правоохоронці опитали можливих свідків правопорушення та переглянули записи камер відеоспостереження, розташовані поблизу місця скоєння злочину. У результаті проведених заходів поліцейські встановили особу нападника та його місцеперебування. Ним виявився 46-річний житель Запорізького району. Його затримали на підставі статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За місцем мешкання фігуранта поліцейські провели невідкладний обшук, під час якого виявили і вилучили викрадене, ніж та інші речові докази.

Наразі слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає від восьми до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Запорізької окружної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Запорізької області