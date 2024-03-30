На Запоріжжі поліція знешкодила діяльність злочинної організації, яка діяла під кураторством «вора в законі»

В її структурі було два відокремлених підрозділи. Учасники одного спеціалізувалися на квартирних крадіжках, другого – на вимаганні. Керував усіма діями в злочинній організації кримінальний авторитет з оточення «вора в законі». 27 березня затримали організатора та чотирьох учасників угруповання.

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області та слідчі слідчого управління обласної поліції, організував діяльність угруповання 43-річний місцевий мешканець з оточення «вора в законі». Маючи вплив та авторитет у певних колах, підібрав у його групу учасників – вихідці з інших країн віком від 29 до 31 років.

У структури злочинної організації було два відокремлених підрозділи. Члени одного спеціалізувалися на вимаганні коштів з громадян та підприємців, другого – крадіжках з квартир, будинків тощо.

Учасники ретельно готувалися до кожного злочину: вивчали розпорядок дня потерпілих та членів родини, робили розвідку місцевості, обстежували територію на наявність камер, охоронної сигналізації, вивчали замки, стежили за домівками та своїми майбутніми жертвами. При вчинені злочину дотримувалися суворої конспірації: використовували маски або балаклави, перчатки, радіостанції для комунікації між собою. Також зловмисники використовували гумові маски для маскування обличчя.

В ході слідчо-оперативних заходів поліцейські зібрали докази їхньої причетності до вчинення п’яти крадіжок з помешкань громадян на майже 4 млн грн та двох фактів вимагання – понад 330 тис. грн.

Зібравши обґрунтовані докази діяльності учасників злочинної організації, правоохоронці провели заходи для їх затримання. Тож 27 березня оперативники УСР, слідчі ГУНП за силової підтримки підрозділу КОРД та поліції особливого призначення затримали організатора та чотирьох членів у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За місцями їх мешкання вилучили рушницю, пістолети, набої, біти, кастет, гранату, а також магніти для відкриття домофонів, відмички, рації, маски, балаклави, спеціальну техніку, десятки ключів від замків, автомобілі преміям класу, гроші, телефони тощо.

Усім затриманим фігурантам за процесуального керівництва Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя повідомлено про підозру. Залежно від ролі та участі дії учасників злочинної організації кваліфіковані за:

– ч. 2 та 5 ст. 255 (участь у злочинній організації, створення, керівництво та участь у злочинній організації особою, яка здійснює злочинний вплив та перебуває у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу),

– ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 185 (крадіжка, вчинена організованою групою),

– ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

Підозрювані знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання. Найближчим часом їм обиратимуть запобіжні заходи.

Максимальне покарання, яке може загрожувати учасникам, 12 років ув’язнення, а їх організатору – 15.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України