На Запоріжжі повідомлено про підозру 8 «правоохоронцям», які стали на бік окупантів

Працівники ДБР заочно повідомили про підозру у державній зраді правоохоронцям, які вирішили «служити» російсько-окупаційним військам.

Як встановило слідство, один із чоловіків у нагороду за свою співпрацю з рф, очолив створену ворогом у Мелітопольському районі так звану «народну міліцію».

Новоспечений «начальник» організовує незаконну діяльність і схилив до співпраці з ворогом інших колишніх співслужбовців.

За зраду та перехід на бік окупантів працівники Бюро повідомили про підозру і двом правоохоронцям з Бердянська.

Вони також за власним бажанням пішли на службу до каральних органів на тимчасово окупованих територіях.

Правоохоронці підозрюються у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.

Процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях здійснює Запорізька обласна прокуратура.

ДБР