На Запоріжжі судитимуть «смотрящего» за СІЗО

Оперативники обласного підрозділу стратегічних розслідувань разом зі слідчими поліції зібрали необхідні докази. За встановлення злочинного впливу у спецустанові обвинуваченому може загрожувати до 15-ти років позбавлення волі.

Докази протиправної діяльності «авторитета» отримали оперативники Управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області та слідчі слідчого управління обласної поліції. Як встановили поліцейські, арештований за викрадення автомобіля 36-річний чоловік, маючи зв’язки у кримінальному середовищі, отримав так званий статус «смотрящого» за слідчим ізолятором.

Встановивши злочинний вплив у спецустанові, «авторитет» призначав з-поміж арештантів «смотрящих» за корпусами та відділеннями. Крім того, він відповідав за надходження та розподіл коштів з «общаку». Через своїх довірених осіб «смотрящий» контролював дотримання ув’язненими «воровських традицій» та організував канали постачання до установи заборонених речовин. Також він вирішував конфліктні ситуації між утриманцями СІЗО.

Учора, 27 серпня, за погодженням із Запорізькою обласною прокуратурою, поліцейські скерували до Жовтневого районного суду м. Запоріжжя обвинувальний акт. «Смотрящому» за СІЗО інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255-1 (встановлення та поширення злочинного впливу в слідчому ізоляторі) Кримінального кодексу України.

За скоєне обвинуваченому може загрожувати до 15-ти років ув’язнення.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України