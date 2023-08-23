На засіданні антикорупційного комітету розкрили деталі скандальної закупки курток для ЗСУ
На засіданні антикорупційного комітету при Верховній Раді України розповіли про деталі закупки комплектів одягу для ЗСУ.
Про це повідомляє кореспондент УП на засіданні антикорупційного комітету при Верховній Раді України.
У середу 23 серпня відбулось засідання, на яке запросили представників Міноборони і правоохоронних органів. Втім Міністр оборони Олексій Резніков не з’явився. Від відомства виступав заступник міністра Денис Шарапов.
У ході засідання нардеп Ярослав Железняк, який очолив слідчу комісію Верховної Ради про факти корупції Міноборони, розповів, що за даними комісії, в історії закупки була задіяна схема поламаного інвойса.
Железняк продемонстрував рахунок з турецької митної бази, де вказана ціна на куртки і штани для українських військових. Ця ціна втричі менша, ніж в документах Міноборони.
За словами Железняка ‒ цей розрив привернув увагу митників у Молдові на етапі першої доставки восени 2022 року і тоді фури затримали. Але згодом відпустили на прохання Міноборони.
Заступник міністра Денис Шарапов повідомив, що в Міноборони такого інвойса не було і він датується днем, коли угода була підписана. Водночас в Міноборони не могли знати, що постачальник купує форму в Туреччині за нижчою ціною, ніж продає в Україні.
За словами представників Міноборони і ЗСУ зараз на складі лежить 75 тисяч комплектів цієї форми. Ще близько 120 тисяч комплектів у військових.
Шарапов продемонстрував один з комплектів, але в членів сумніви, що це комплект саме з вказаної поставки.
Окремо у членів комітету були питання до процедури вибору постачальника. Оскільки є ознаки, що фірма “Vector avia hava araçlari”, була створена спеціально під цю поставку, а її засновник виїхав з України всередині 22-року і фізично не міг підписувати документи в Україні, хоча підписи стоять.
У засіданні антикорупційного комітету оголосили паузу.
Передісторія:
- Железняка обурили слова Резнікова про те, що нібито розслідування щодо зимових курток для ЗСУ не відповідає дійсності і опубліковані у ЗМІ інвойси – “це вигадка”.
- 10 серпня видання Дзеркало тижня повідомило, що в 2022 році турецька компанія продала літні куртки для ЗСУ під виглядом зимових.
- У розпорядженні ZN.UA є пакет супровідних документів на одну з партій товару від Vector avia. Там видно, як 4900 курток загальною вартістю 142 тис. дол. перетворюються на 4900 курток за 421 тис. дол. Дорогою між турецькою й українською митницями куртки магічно перетворилися з “камуфляжних” на “зимові повітрозахисні” і на цьому перетворенні набрали державної ваги з 29 до 86 дол. за штуку.
- 10 серпня “Українська правда” з посиланням на співрозмовників у владі повідомляла, що президент Володимир Зеленський шукає заміну Олексію Резнікову на посаді міністра оборони. Розглядаються щонайменше два кандидати.