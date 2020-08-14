На Житомирщине пьяный водитель сбил двух малолетних детей

В Коростышеве выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадали двое 5-летних детей.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Житомирской области, передает УНН.

“ДТП произошло около 16 часов 14 августа в Коростышеве. На одной из улиц нетрезвый руководитель «ВАЗа» совершил наезд на двух малолетних детей, которые играли на проезжей части дороги. В результате происшествия мальчик госпитализирован в больницу, девочке медики оказали необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение”, — говорится в сообщении.

По данным полиции, дети 2015 годов рождения играли возле дома на краю проезжей части дороги, когда на них наехал “ВАЗ”.

“За рулем автомобиля находился 58-летний местный житель, который по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения”, — сообщили в полиции.

Отмечается, что водитель был доставлен в больницу для обследования на употребление алкоголя. По факту ДТП открыто уголовное производство.