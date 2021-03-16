На Житомирщині 16-річний хлопець пошкодив дах та обікрав школу

Звягельські слідчі з’ясовують обставини грабежу, вчиненого 16-річним хлопцем. У приміщенні школи-інтернату у смт Довбиші було пошкоджено дах та викрадено речі. Правопорушник вчинив злодіяння на очах в одного з учнів. Поліцейські зібрали свідчення та встановили причетність до грабежу 16-річного місцевого жителя. Триває досудове розслідування.

Уранці 15 березня до дільничного офіцера поліції звернувся керівник навчального закладу із повідомленням про зникнення з підсобного приміщення шкільного рюкзака та одягу. Як з’ясувалось, увечері минулої доби невідомий потрапив до складу, пошкодивши дахове покриття та дерев’яну стелю будівлі.

Відтак на місце події прибула слідчо-оперативна група Новоград-Волинського райвідділу поліції. Як виявилось, свідком правопорушення став один з учнів школи. Він розповів, що бачив, як місцевий парубок заліз всередину та забрав речі, заявивши, що це його майно, ще й пригрозив, щоб він його не виказав. Утім школяр згодом розповів про все педагогам.

Поліцейські розшукали причетного до злодіяння 16-річного місцевого жителя. Хлопець визнав свою провину, у нього вилучили викрадене. Відомо, що раніше він вже був засуджений за вчинення крадіжки.

Нині триває подальше з’ясування всіх обставин події. Законодавством відкрите викрадення чужого майна, поєднане з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище, карається позбавленням волі на строк від 4 до 8 років. // Субота