На Житомирщині чоловік побив 8-річну доньку співмешканки

Від 31-річної жительки Бердичівського району до поліції надійшло повідомлення про побиття співмешканцем її доньки.

Під час перевірки обставин, правоохоронці з’ясували, що, допоки жінка знаходилась у лікарні, він наглядав за трьома дітьми. Під час спілкування з малими заявниця і дізналась про травмування середньої доньки та звернулась за допомогою.

Для перевірки інформації правоохоронці виїхали за адресою, вказаною матір’ю як місце перебування її дітей. Наявність травм у дитини підтвердилась. Відтак нині травмована дівчинка та її братики перебувають під наглядом лікарів, до вирішення питання щодо безпечності їх подальшого перебування у родині. // Вартові еспресо