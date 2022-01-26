У Бердичеві жінка вбила коханця та інсценувала його самогубство

У Вінницькій області затримали 62-річну жінку, підозрювану у вбивстві співмешканця. Чоловік був молодший за неї на 14 років.

Інцидент стався у Бердичеві. В один із вечорів Галина почала бігати селом і кликати людей на допомогу. Коли сусіди зайшли до її будинку, на підлозі лежав закривавлений чоловік. Її співмешканцю Миколі було лише 46 років.

Тієї ж ночі до вбитої горем жінки приїхали поліцейські. Тоді Галина заявила, що ніяк не причетна до смерті чоловіка, і це самогубство. Однак знаряддя вбивства слідчі знайшли не відразу.

– З‘ясовано, що між подружжям виник побутовий конфлікт, під час кого дружина заподіяла декілька ножових поранень своєму чоловіку, від яких останній помер на місці події, – повідомили у поліції.

Лише після ретельних обшуків у будинку Галини знайшли кухонний ніж, котрий вона, вочевидь, ретельно намагалася сховати за посудом у кухні.

Що кажуть сусіди

Смерть 46-річного Миколи засмутила односельчан: усі навколо знали його як доброго господаря і доброзичливого сусіда. А от про 62-річну Галину дещо іншої думки. Жінка часто сварилася з сусідами і навіть могла накинутися з кулаками.

Більше того, свого першого чоловіка Михайла під час побутової сварки вона мало не вбила. Разом із другим, вже загиблим співмешканцем Галина зловживала алкоголем.

– Вони самі розбирались, ніхто туди не втручався. Галя трошки неадекватна. У неї трошки з психікою не так як треба, – кажуть сусіди.

Причиною такого цинічного вбивства могли стати ревнощі: через велику різницю у віці Галина мало не щодня влаштовувала співмешканцеві скандали.

– Вона до кожного стовпа його ревнувала. Коля на 14 років був молодший, а життя його отак склалось. Він тихенький людина, такий він, роботящий був. Но він ніколи не давав приводу, – співчувають знайомі чоловіка.

Ніхто із сусідів не повірив у версію самогубства чоловіка, адже він не міг декілька разів вдарити себе ножем, а потім ще й заховати його.

Наразі 62-річна Галина перебуває у СІЗО. Незважаючи на те, що вона не збирається визнавати своєї вини, у слідства є достатньо доказів, аби притягнути жінку до відповідальності.

За вбивство співмешканця їй загрожує від десяти до п‘ятнадцяти років в’язниці. // ФАКТИ