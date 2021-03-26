На Житомирщині директора товариства викрили у зловживаннях майже на ₴9 млн.

26 березня слідчі Слідчого управління ГУНП Житомирщини за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в області ДСР НПУ під процесуальним керівництвом прокуратури області завершили розслідування схеми незаконного відчуження заставного майна. 44-річний директор товариства, що здійснювало свою діяльність у Новоград-Волинському районі, обвинувачений у зловживаннях повноваженнями службової особи та незаконних діях із заставним майном.

Розслідування проводили слідчі відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності Слідчого управління ГУНП Житомирщини за ознаками правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1 та ч. 1 ст. 388 Кримінального кодексу України.

Поліцейські викрили схему незаконного відчуження заставного майна. Встановлено, що у ході підприємницьких відносин між двома товариствами були укладені біржові угоди, для гарантії виконання яких визначалась застава зерна урожаю 2018 року. Відтак в якості частини оплати на рахунки підприємства-заставодавця надійшло близько 9 млн гривень у квітні цього ж року.

Улітку-восени 2018 товариством було зібрано на території Новоград-Волинського району Житомирщини та Шепетівського району Хмельниччини врожай озимих пшениці та жита, близько 2,5 тисячі тонн. Зернові мали бути поставлені на відповідні склади, обумовлені в умовах біржової угоди, однак керівник підприємства розпорядився по-іншому. Вказаний врожай у грудні 2018 року був проданий третім фірмам. Кошти попередньої оплати у розмірі близько 9 млн гривень не були повернуті, як того вимагали умови договорів, чим державі завдано збитку на вказану суму.

Відтак 44-річний директор товариства з обмеженою відповідальністю, житель Полтавщини, наразі обвинувачений у вчиненні низки кримінальних діянь — ч. 2 ст. 364-1 (Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) та ч. 1 ст. 388 (Незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації) Кримінального кодексу України.

Чоловікові може загрожувати покарання від значного штрафу до 6-річного ув’язнення.

26 березня обвинувальний акт скеровано до суду.

Відділ комунікації поліції Житомирської області