В «Борисполе» еще у 17 человек обнаружили COVID-сертификаты с признаками подделки

В аэропорту «Борисполь» правоохранители обнаружили за два дня 17 COVID-сертификатов с признаками подделки.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на полиции Киевской области.

“5 ноября на территории аэропорта 7 человек предъявили поддельные документы о вакцинации, и еще 10 подобных COVID-сертификатов обнаружили 6 ноября”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что полиция открыла уголовные производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины относительно подделки, а также использования поддельных документов. По каждому из фактов будет осуществлена проверка и предоставлена соответствующая правовая квалификация.