На Житомирщині кіберполіцейські викрили групу псевдоперевізників

Своїми діями члени групи завдали замовникам збитків щонайменше на близько пів мільйона гривень. 21 грудня поліцейські провели обшуки за місцями проживання двох чоловіків та в їхніх транспортних засобах. Обом може загрожувати від 3 до 8 років ув’язнення.

Схема шахрайства полягала в імітуванні надання послуг певного спрямування. Члени групи, користуючись відомими вебресурсами вантажних автомобільних перевезень, підбирали зручні для них замовлення та пропонували свої послуги. При цьому переконливим аргументом для потенційних клієнтів називали привабливі умови оплати їхньої праці. Після узгодження усіх домовленостей псевдоперевізники переконували замовників у готовності вантажу до відправки й необхідності передоплати за транспортування товару до місця призначення.

У встановлених під час досудового розслідування випадках замовники перераховували на банківські рахунки «перевізників» обумовлені суми – від 25 до 50 тисяч гривень. Однак перевезень так ніхто і не виконував.

За зібраною інформацією, вказана група причетна щонайменше до 10 таких фактів, у результаті чого отримала близько пів мільйона гривень.

21 грудня оперативники відділу кіберполіції в Житомирській області спільно зі слідчими Житомирського райуправління ГУНП провели 5 санкціонованих обшуків. У результаті вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, водійські посвідчення та інші докази протиправної діяльності.

Про членів групи відомо, що раніше вони уже притягувалися до кримінальної відповідальності, обидва житомиряни, 30 та 37 років.

Нині досудове розслідування проводиться за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, а відтак чоловікам може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 8 років.

Поліцейські перевіряють причетність членів групи й до інших подібних правопорушень та встановлюють потерпілих за таких обставин громадян. У разі, якщо ви потрапили у подібну ситуацію, повідомте про це до відділу кіберполіції в Житомирській області за номером 066-034-4064 або 102.

Відділ комунікації поліції Житомирської області