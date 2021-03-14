На Житомирщині підозрюваного у зґвалтуванні малолітньої похресниці взяли під варту в залі суду

12 березня Бердичівський міськрайонний суд врахував принципову позицію ювенального прокурора щодо скоєння підозрюваним особливо тяжкого злочину – зґвалтування малолітньої дівчини та виніс ухвалу про тримання його під вартою без права внесення грошової застави. Відразу по закінченні засідання у залі суду на ґвалтівника одягнули кайданки та відправили до слідчого ізолятора.

Про це Суспільному розповіла речниця Прокуратури у Житомирській області Тетяна Гоша. За її словами, 47-річний чоловік, хрещений батько, протягом тривалого часу вчиняв насильницькі дії сексуального характеру стосовно своєї малолітньої похресниці.

Злочин виявили та розкрили працівники територіального відділення поліції під час виїзду на виклик про зникнення сестрички потерпілої, про що повідомила їхня матір.

Органом досудового розслідування підозрюваному інкримінується скоєння кримінального правопорушення за частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування проводить територіальний відділ поліції.

Бердичівська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво.

Санкцією зазначеної статті передбачається покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

Зважаючи на те, що батьки були обізнані про скоєння злочину стосовно своєї доньки, проте жодних заходів щодо припинення протиправних дій не вжили, орган досудового розслідування розпочав кримінальне провадження за фактом неналежного виконання батьками своїх обов’язків по догляду за дитиною за статтею 166 Кримінального кодексу України.