На Житомирщині підрядника підозрюють у заволодінні понад ₴500 тис. бюджетних коштів під час ремонту спортзалу

За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури повідомлено про підозру директору приватного товариства та інженеру технічного нагляду у заволодінні 500 тис грн, видачі завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, директор товариства, разом зі спільником, під час виконання у 2019 році капітального ремонту Овруцької дитячо-юнацької спортивної школи з метою заволодіння майном, свідомо видав завідомо неправдиві офіційні документи щодо обсягу виконаних ремонтних робіт та надав їх інженеру технічного нагляду. Інженер, у свою чергу, знаючи про невідповідність відомостей, що містили офіційні документи, реально виконаним обсягам робіт, підписав їх та скріпив печаткою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводить Головне управління Нацполіції в області, за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України в Житомирській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора