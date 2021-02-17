На Житомирщині поліція затримала підозрюваного у шкуродерстві

Під час перевірки повідомлення жителів Харитонівської об’єднаної територіальної громади про шкуродерство у домоволодінні місцевого молодика поліцейські виявили вбитого пса та рештки інших собак. За попередніми відомостями, селянин споживав їх м’ясо. Усі обставини з’ясовуються у рамках кримінального провадження.

Увечері 16 лютого до Коростишівського відділу поліції надійшло повідомлення від жителів одного із сіл Харитонівської ОТГ, що місцевий житель відловлює сусідських собак та вбиває їх. Для перевірки вказаних відомостей за адресою проживання селянина виїхали поліцейські, а згодом і слідчо-оперативна група.

У сільському обійсті одинаком проживає 27-річний чоловік. Під час огляду його домоволодінні правоохоронці й виявили докази знущань над тваринами. У господарському приміщенні знаходились тушка вбитого собаки, а також рештки ще двох псів. Разом з цим вилучені знаряддя вчинення правопорушення.

Як стало відомо за попередньо зібраними відомостями, молодик заманив до свого подвір’я, на його переконання, бродячих тварин і вбив для подальшого споживання. Поліцейські уже отримали відомості про те, що такі випадки траплялись і до цього часу. Раніше чоловік до відповідальності за будь-які правопорушення не притягувався.

Наразі ж його дії кваліфіковані правоохоронцями як жорстоке поводження з тваринами (ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України). Молодика взято під варту у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Триває досудове розслідування.

За чинним законодавством чоловікові може загрожувати позбавлення волі строком від 5 до 8 років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області