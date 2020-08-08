На Житомирщині правоохоронці вилучили з обійстя місцевого жителя боєприпаси (фото)

Тротилова шашка, гранати та запали до них, а також різнокаліберні набої до автоматичної зброї виявили правоохоронці в обійсті жителя м. Малина. Зберігання небезпечних предметів може обернутися для чоловіка позбавленням волі на строк до 7 років.

7 серпня поліцейські Малинського відділення ГУНП та працівники УСБУ в області провели санкціонований обшук у домоволодінні 26-річного жителя райцентру. Слідчі дії, до яких були залучені поліцейський-кінолог зі службовим собакою, тривали у рамках кримінального провадження для перевірки інформації про незаконне зберігання в обійсті небезпечних предметів.

У ході обшуку у будинку було виявлено арсенал боєприпасів. Наявність серед них тротилової шашки та ручних гранат і запалів до них спонукала правоохоронців до залучення на місце події працівників вибухотехнічної служби ГУНП.

Фахівці, оглянувши знайдене, зробили попередні висновки про те, що боєприпаси відносяться до сучасних армійських зразків.

Окрім цього, правоохоронці вилучили з оселі понад 200 набоїв різного калібру до автоматичної зброї.

Вилучене направлено на експертне дослідження до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС в Житомирській області.

У рамках досудового розслідування, що проводиться за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України, поліцейські з’ясовують походження боєприпасів.

За чинним законодавством подібні протиправні дії караються позбавленням волі строком від 3 до 7 років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області