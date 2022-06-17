На Житомирщині старший брат убив молодшого

Подія сталась пізно увечері 16 червня в Олевській громаді. Нетверезий побутовий конфлікт між братами закінчився загибеллю молодшого з них. Поліція затримала підозрюваного. Триває досудове розслідування.

Близько 23 години до Олевського відділення поліції надійшло повідомлення від медиків про завдання ножового поранення 53-річному жителю с. Озерянів Олевської громади, від якого чоловік помер.

У будинку, де проживав загиблий разом зі своїм братом, працювала слідчо-оперативна група поліції. Причину смерті встановлюють судово-медичні експерти.

Як було з’ясовано, загиблий проживав у будинку разом зі своїм старшим братом. Обидва ніде не працювали, перебивались тимчасовими підробітками у селі, часом зловживали спиртним. Того вечора нетвереза побутова сварка спровокувала конфлікт між родичами. Старший чоловік застосував до молодшого ніж.

59-річного винуватця поліцейські затримали у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) ККУ. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом окружної прокуратури. Після проведення необхідних слідчих дій вирішуватиметься питання про обрання йому запобіжного заходу.

За чинним законодавством затриманому може загрожувати від 7 до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Житомирської області