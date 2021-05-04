На Житомирщині троє молодиків побили до смерті чоловіка

3 травня до поліції надійшло повідомлення про смерть 32-річного жителя Турчинівки. На його тілі під час огляду експерти виявили численні гематоми та забої. У рамках відкритого кримінального провадження поліцейські встановили трьох парубків, які напередодні увечері побили чоловіка. Наразі призначено судово-медичне дослідження причин його смерті.

Померлого уранці знайшла у літній кухні домогосподарства співмешканка. Вона ж і повідомила до поліції про смерть чоловіка.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Хорошівського відділення поліції. На тілі чоловіка, від голови до ніг, зафіксовано численні синці та забої.

Відтак поліцейські розпочали розслідування за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Слідчі призначили судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті чоловіка.

Водночас у ході першочергових дій поліцейські з’ясували, що наявні травми загиблий отримав напередодні увечері. Попередньо, троє парубків, віком від 15 до 24 років, на прохання знайомої, змовившись між собою, побили чоловіка. За їх словами, таким чином намагалися змусити його перестати зловживати спиртним та проявляти агресію до інших.

Відповідно до законодавства України за таке «виховання» визначено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 10 років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області