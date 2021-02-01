На Житомирщині військовослужбовець торгував наркотиками

Прокуратура готує повідомлення про підозру у торгівлі наркотиками військовослужбовцеві однієї з частин, дислокованої на Житомирщині. Йому загрожує позбавлення волі від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

Слідчими діями було установлено, що у січні 2021 року солдат десантно-штурмового батальйону неодноразово реалізовував цивільним особам наркотичну речовину – амфетамін. Кошти за реалізацію наркотичних засобів він отримував на власний картковий рахунок.

За даними прокуратури, солдата затримали 29 січня після збуту чергової партії наркотичних речовин, а саме: 15 грамів амфетаміну та 10 згортків канабісу.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 КК (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів).

Затриманому загрожує позбавлення волі від шести до десяти років з конфіскацією майна. // Діло