На Житомирщині викрили зрадницю: передавала окупантам дислокацію ЗСУ, маршрути техніки та кількість особового складу

За процесуального керівництва прокурорів Житомирської обласної прокуратури, на підставі зібраних слідством доказів, слідчими Управління СБ України в області місцевій жительці повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Слідством установлено, що особливо тяжкий злочин у період воєнного стану скоїла уродженка Херсонщини, 42-річна жителька одного із сіл Чуднівської територіальної громади.

Підозрювана від початку квітня і дотепер виконувала вказівки рашистського куратора, задля чого неодноразово спеціально відвідувала навколишні населені пункти. Жінка старанно збирала інформацію про місце дислокації Збройних Сил України, чисельність особового складу, маршрути пересування та кількість військової техніки, розташування блок-постів, їх GPS-координати тощо.

Зв’язувалася з агентом держави-агресора по мобільному телефону через додатки соцмереж, передаючи усю зібрану інформацію та локації розташування, які використовувалися збройними силами російської федерації для ведення війни проти України.

Правоохоронцями задокументовано щонайменше 10 фактів передачі підозрюваною зібраної інформації співробітнику збройних сил рф.

У вівторок, 7 червня, за місцем проживання фігурантки справи проведено обшук та вилучено її власний мобільний телефон зі встановленими додатками, які використовувалися для зв’язку з російським куратором.

Наразі до суду подано клопотання щодо обрання особі запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Санкцією зазначеної статті передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному

покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури