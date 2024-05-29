Викрито організатора шахрайського «міні-колцентру» в місцях позбавлення волі на Житомирщині

Чоловік залякуючи, примушував ув’язнених співпрацювати. Сам «бізнес» полягав в обдзвоні абонентів мобільних мереж: його підлеглі, під приводом надання грошової допомоги від міжнародних організацій, дізнавалися банківські дані та спустошували рахунки потерпілих.

Слідчі поліції Житомирщини встановили, що 54-річний житель Луганщини, перебуваючи у виправній установі, створив злочинну схему збагачення. Користуючись статусом «смотрящого», він встановив та поширив свій злочинний вплив на інших ув’язнених. Тож для реалізації «стартапу» залучив ще чотирьох засуджених.

Щоденно підлеглі зобов’язані були звітувати своєму «босу» щодо отриманих прибутків. Вони ввечері здавали йому мобільні телефони для підзарядки, а зранку знову повинні були «працювати». Відповідно до проведеної роботи, чоловік розподіляв бюджет і, навіть, харчові продукти з магазинів та ресторанів, замовлені сучасними службами доставки.

Поліцейські з’ясували, що спільники спустошили онлайн-гаманці щонайменше трьох потерпілих на майже 35 тисяч гривень. За цей «виторг» не лише забезпечувалось безбідне існування у виправній установі, а також робилися перекази близьким родичам «начальника».

Викрили протиправну діяльність оперативники регіонального Управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ спільно зі співробітниками УСБУ.

24 травня слідчі Головного управління Національної поліції в Житомирській області, за процесуального керівництва обласної прокуратури, повідомили «смотрящому» про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень:

в умисному встановленні та поширенні в суспільстві злочинного впливу в установах виконання покарань (ч. 2 ст. 255-1 КК України);

у підбуренні на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України).

Також одному з учасників злочинної схеми інкриміновано вчинення шахрайства (ч. 4 ст. 190 КК України).

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють роль та участь кожного з учасників схеми.

Відділ комунікації поліції Житомирської області