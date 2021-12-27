На Житомирщині затримали підозрюваного у вбивстві односельця

Опівночі 25 грудня до поліції надійшло повідомлення про смерть 71-річного жителя селища, на тілі якого виявили тілесні ушкодження. Оперативники карного розшуку встановили ймовірну причетність до смертельних травм пенсіонера його односельця. Чоловіка затримали, слідчі оголосили йому підозру у вчиненні умисного вбивства. Триває досудове розслідування.

Повідомлення до поліції надійшло близько 23:25. На місці події працювали слідчо-оперативні групи Головного управління Національної поліції області та відділення поліції у смт Ємільчиному.

В одній з кімнат приватного будинку знаходилось тіло 71-річного господаря. Під час огляду у нього виявили травму голови, відтак було призначено судово-медичну експертизу причин смерті чоловіка.

Тим часом поліцейські розпочали першочергові заходи для встановлення всіх обставин події та осіб, причетних до неї.

Оперативники Управління карного розшуку ГУНП спільно з місцевими поліцейськими зібрали інформацію про ймовірну причетність до злочину 37-річного жителя смт Ємільчиного. Чоловіка затримали у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України.

Попередньо, увечері 25 грудня він прийшов додому до односельця, де у них виник конфлікт. Під час з’ясування стосунків він завдав господареві кілька ударів ножем, від чого той помер.

Затриманому слідчі оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. Нині триває подальше досудове розслідування. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Законодавством умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області