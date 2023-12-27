На Житомирщині 12 років отримав ґвалтівник малолітньої приятельки своїх дітей

За публічного обвинувачення ювенального прокурора Радомишльського відділу Коростишівської окружної прокуратури 41-річного місцевого жителя визнано винним у зґвалтуванні малолітньої дитини (ч. 4 ст. 152 КК України).

Його засуджено до 12 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що обвинувачений у липні минулого року, користуючись своєю фізичною перевагою, зґвалтував малолітню дівчинку.

Чоловік раніше був знайомий з потерпілою, вони проживали в одному селі на сусідніх вулицях. Дівчинка приятелювала та спілкувалася з його дітьми, разом проводили вільний час.

Того дня обвинувачений зустрів дитину у райцентрі та запропонував підвезти її додому. Однак відвіз її у сусіднє село. Там, у будинку, де виконував ремонтні роботи, скоїв сексуальне насильство над потерпілою.

Інформацію про засудженого внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Вирок не набув законної сили.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури