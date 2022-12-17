Судитимуть патрульного поліцейського, який обвинувачується у побитті пасажира автомобіля

Миколаївською обласною прокуратурою завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом перевищення працівником управління патрульної поліції в Миколаївській області своїх службових повноважень, що супроводжувалось насильством (ч. 2 ст. 365 КК України).

За даними слідства, правоохоронець, під час несення служби, зупинив автомобіль, водій якого порушив Правила Дорожнього руху. У ході спілкування із пасажиром авто, який висловлював зауваження до роботи поліцейських, співробітник патрульної поліції втратив контроль над своєю поведінкою та, за відсутності передбачених Законом України «Про Національну поліцію» підстав, розпилив в обличчя чоловіка сльозогіний газ, а також наніс йому удари руками та ногами по грудній клітині, чим спричинив перелам ребра.

Згідно висновку судово-медичного експерта отримане потерпілим тілесне ушкодження відноситься до категорії середнього ступеню тяжкості за ознакою тривалого розладу здоров’я.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими ТУ ДБР в м. Миколаєві.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура