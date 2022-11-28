На Житомирщині чоловік убив односельця і ліг спати

Подія сталась увечері 27 листопада у Народицькій громаді. Раптовий конфлікт між двома односельцями після спільного чаркування призвів до фатальних наслідків. Підозрюваного правоохоронці затримали. Розпочато досудове розслідування.

Близько 20 години до поліції зателефонував житель одного із сіл Народицької громади і повідомив, що вбив людину.

На місце події, до одного із сільських обійсть, для з’ясування обставин прибули поліцейські сектору реагування Народицького відділення поліції, а згодом і слідчо-оперативна група відділу №1 (Овруч) Коростенського райуправління. Медики констатували смерть 46-річного господаря, а фахівці-експерти зафіксували на його тілі численні ножові поранення. Причину смерті встановлять фахівці судово-медичної експертизи.

У будинку в нетверезому стані перебував і 53-річний заявник, односелець загиблого. Обстановка у приміщенні свідчила про нещодавнє застілля.

Тож попередньо правоохоронці з’ясували, що господар і його гість чаркували разом. Згодом між чоловіками виникла суперечка, яка переросла в бійку. Останнім аргументом у старшого за віком односельця став ніж. Потім гість на якусь годину заснув. Коли ж прокинувся і зрозумів, що накоїв, сам набрав номер поліції.

Чоловіка правоохоронці затримали у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України.

Триває досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Слідчі призначили необхідні експертні дослідження. Нині вирішується питання про оголошення затриманому підозри.

За чинним законодавством позбавлення життя іншої людини карається ув’язненням на строк від 7 до 15 років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області