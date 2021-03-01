На Київщині судитимуть чоловіка, який вербував жінок для участі в порнобізнесі

На Київщині судитимуть чоловіка, який шляхом обману вербував жінок для участі у порнобізнесі.

Як повідомляє поліція Київської області, 26-річний мешканець Луганщини розміщував в інтернеті оголошення про високооплачувану роботу за кордоном для молодих жінок.

Проте після перетину державного кордону жінки за замовленням одного з відомих європейських режисерів потрапляли до порнобізнесу, а повернення на батьківщину ставало неможливим через боргову кабалу, у яку потрапляли дівчата.

3 грудня 2020 року правоохоронці Київщини затримали зловмисника, його помістили до слідчого ізолятора тимчасового тримання. Він цілком визнав свою вину у вчинених злочинах.

Наразі поліцейські завершили досудове розслідування проти підозрюваного і скерували до суду обвинувальний акт.

Зловмисник обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Йому загрожує ув’язнення на строк до 12 років.

Загалом було встановлено 13 потерпілих та 22 епізоди злочинної діяльності. // Діло