Обвинувачену в загибелі поліцейського визнано винуватою та засуджено до 4 років позбавлення волі

Чернігівський апеляційний суд 19 липня 2022 року задовольнив апеляційні скарги прокурора та потерпілих скасувавши вирок Деснянського районного суду міста Чернігова в частині призначеного обвинуваченій покарання.

Так, 12 січня 2022 року Деснянський районний суд міста Чернігова визнав 31-річну жінку винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України та призначив покарання у виді 5 років позбавлення волі, проте звільнив від його відбування встановивши іспитовий строк.

Не погодившись з призначеним судом покаранням прокурор та потерпілі подали апеляційні скарги.

В апеляційному суді прокурорами доведено, що призначене покарання не відповідає ступеню тяжкості кримінального правопорушення.

Нагадаємо, 12 серпня 2021 року о 21 годині на вулиці Рокосовського у місті Чернігові обвинувачена, керуючи легковим автомобілем «Daewoo Nexia», не врахувала дорожню обстановку, не переконалась у безпечності зміни напрямку руху та виїхала на острівець безпеки нерегульованого пішохідного переходу, де збила 38-річного чернігівця, майора поліції. Від отриманих травм потерпілий помер на місці аварії.

Відтак, надавши оцінку наданим прокурорами доказам, Чернігівський апеляційний суд призначив жінці реальну міру покарання у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури