На Житомирщині чоловік убив знайомого через відмову продати алкоголь

Прокурорами Радомишльського відділу Коростишівської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт за фактом умисного вбивства 33-річним жителем м. Радомишля свого знайомого.

Слідством встановлено, що 30 січня 2025 року обвинувачений, який вже мав судимість за умисне вбивство, прибув до помешкання 85-річного пенсіонера з наміром придбати алкоголь. Отримавши відмову, між чоловіками виникла словесна суперечка, що переросла в конфлікт. У ході сутички підозрюваний завдав потерпілому дев’ять ударів у ділянку шиї, внаслідок чого той помер.

Після скоєння злочину обвинувачений переховувався у покинутому будинку на околиці міста.

Досудове розслідування проводило відділення поліції №2 Житомирського районного управління поліції №2 ГУНП в Житомирській області за процесуального керівництва прокурорів Радомишльського відділу Коростишівської окружної прокуратури.

На даний час обвинувачений утримується під вартою.

За вчинене чоловіку загрожує покарання від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури