На Житомирщині експодатківця засуджено за продаж службової інформації з обмеженим доступом

За публічного обвинувачення прокурора Житомирської обласної прокуратури експосадовця визнано винним у несанкціонованому збуті інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизованих системах, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства, вчиненому повторно (ч. 2 ст. 361-2, ч. ч. 2, 3 ст. 362 КК України).

Його засуджено до позбавлення волі строком на 3 роки і 6 місяців з позбавленням права обіймати атестовані посади в органах податкової служби строком на 3 роки.

Прокурори у суді довели, що обвинувачений, перебуваючи на посаді головного податкового інспектора територіального відділу Державної податкової служби в області, неодноразово збував зацікавленим особам інформацію з обмеженим доступом.

Він за допомогою особистого паролю входив до автоматизованої системи та копіював на електронні носії відомості щодо господарської діяльності підприємств, їх керівників, дані про банківські рахунки тощо.

«Пакет» інформації, залежно від обсягу, продавав за 3-5 тис. грн. Викрили ділка у жовтні 2020 року, під час збуту службової інформації черговому замовнику.

Наразі вирок не набув чинності та може бути оскаржений в апеляційній інстанції.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури