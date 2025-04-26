На Житомирщині лікаря судитимуть за отримання хабарів

Нагадаємо, наприкінці листопада 2024 року правоохоронці задокументували факт вимагання грошових коштів медпрацівниками у військовослужбовця за продовження пенсійного посвідчення. Також поліцейські встановили причетність до злочину ще двох жінок – посадовиць однієї з медико-соціальних експертних комісій (МСЕК).

Слідством встановлено, що 59-річна секретарка ЛКК, жителька Малинщини, запропонувала чоловікові «посприяти» в оформленні медичної документації за 2 000 доларів. Вона наголосила, що без її втручання отримати необхідні документи буде неможливо. Після передачі коштів жінка повідомила, що частину з них має передати «потрібним людям» — посадовим особам МСЕК.

Правоохоронці встановили, що йдеться про жительок міста Коростеня, віком 47 та 54 років, які діяли у змові із секретаркою ЛКК.

Крім того, за рекомендацією тієї ж жінки військовослужбовець звернувся до 43-річного лікаря Малинської лікарні, який погодився за 10 000 гривень оформити необхідне медичне заключення. У ході розслідування поліцейські також задокументували ще один епізод отримання цим лікарем неправомірної вигоди у схожий спосіб.

Тож чоловік обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення за частинами 3 та 4 ст. 354 (одержання неправомірної вигоди для себе за вчинення будь-яких дій з використанням становища, яке він займає, в інтересах того хто надає таку вигоду, вчинене повторно) КК України.

Секретарці та обом посадовицям МСЕК інкриміновано одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дії з використанням свого службового становища, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України), також малинчанці – пособництво (ч. 5 ст. 27 КК України). Розслідування що до їх дій триває.

Днями поліцейські завершили досудове розслідування щодо чоловіка. Під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури обвинувальний акт було скеровано до суду. Оперативний супровід у провадженні здійснювали працівники УСБУ в області.

Жінкам загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Чоловікові, який не перебував у змові з іншими фігурантками, загрожує покарання від штрафу до 3-річного позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Житомирської області