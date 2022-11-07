На Житомирщині оголосили підозру організатору розбою на автодорозі

Подія сталась навесні минулого року. Група невідомих у балаклавах на автошляху у Новоград-Волинському районі Житомирщини влаштувала облаву на рівнянина, який перевозив у своєму авто значну суму коштів. Зухвальці побили і обібрали чоловіка, потому зникли. У результаті кропіткої і детальної оперативної роботи правоохоронці встановили причетних і розшукали їх на Хмельниччині. Одному з чоловіків вже оголошено про підозру у розбійному нападі. По іншим учасникам тривають слідчо-розшукові заходи.

У середині травня 2021 року серед білого дня на подорожнього жителя Рівненської області невідомі вчинили розбійний напад поблизу с. Климентіївки Новоград-Волинського району Житомирщини. Події розвивались стрімко і, як згодом зрозуміють слідчі та оперативники поліції, були заздалегідь сплановані.

Першочергово ж було відомо, що 58-річний рівнянин, рухаючись автодорогою Баранівка – Новоград-Волинський на автомобілі «Skoda Octavia», зупинився на узбіччі через пошкодження колеса. Вже за кілька хвилин до нього під’їхав позашляховик «Volkswagen», з якого вибігли невідомі в балаклавах. Поки один з них бив потерпілого, інші обібрали його автівку, забравши сумку із грошима (понад 1,5 мільйона гривень у національній та іноземній валюті), особисті документи власника та інші речі. Одразу потому зухвальці зникли з місця події.

Побитому чоловіку знадобилась медична допомога через отримані травми. Правоохоронцям, які прибули для документування обставин, потерпілий зміг передати мінімум інформації про транспортний засіб нападників, їх прикмети та напрямок руху. Однак негайно введені в дію оперативні заходи для виявлення та затримання автомобіля нападників не принесли тоді бажаного результату.

У рамках кримінального провадження, що було відкрито за фактом розбійного нападу (ч. 4 ст. 187 ККУ), поліцейські провели цілий комплекс заходів. До кропіткої роботи були задіяні оперативники підрозділів кримінальної поліції та Слідчого управління ГУНП Житомирщини, а також працівники відповідних служб Новоград-Волинського районного відділу.

Огляд місця події, свідчення потерпілого та інші зібрані відомості, аналіз записів камер відеоспостереження, негласні слідчо-розшукові дії та експертні дослідження вилученої слідової інформації – все це дозволило правоохоронцям виокремити найбільш вірогідні версії і перевіряти їх у ході досудового розслідування.

Врешті поліцейські вийшли на слід ймовірних нападників із сусідньої Хмельниччини. Під обґрунтованою підозрою у причетності опинилось певне коло осіб з числа жителів одного із районів. За погодженням з обласною прокуратурою слідчі та розшуківці ГУНП Житомирщини провели 16 санкціонованих обшуків на території Хмельницької області, в результаті чого вилучили окремі докази протиправної діяльності конкретних осіб.

Серед викритих – 31-річний житель м. Шепетівки. Як було встановлено у рамках розслідування, він і взявся за організацію розбійного нападу на рівнянина, про грошову поїздку якого знав заздалегідь. Нині правоохоронцям відомо, що для цього чоловік заручився підтримкою поплічників. Тож було проведено ґрунтовний підготовчий етап: придбано автомобіль, продумано маршрут руху та зміну номерних знаків і маскувальних елементів одягу для учасників. Далі зухвальці діяли за спланованим сценарієм.

Днями слідчі Слідчого управління ГУНП Житомирщини оголосили 31-річному організатору розбою підозру у вчиненні розбійного нападу групою осіб з метою заволодіння чужим майном у великих розмірах у поєднанні з насильством, небезпечним для життя і здоров’я потерпілого (ч. 4 ст. 187 КК України).

Досудове розслідування триває. Правоохоронці проводять інші необхідні заходи для встановлення всіх учасників злочинної групи нападників і доведення їх вини. За чинним законодавством подібні протиправні дії караються ув’язненням на строк від 8 до 15 років.

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Відділ комунікації поліції Житомирської області