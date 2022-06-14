В Одесі затримали жителя Подільська, який наніс ножові поранення своїй знайомій

Подія сталася в лісосмузі на Овідіопольській дорозі, де правопорушник разом зі співмешканкою та їхньою спільною подругою влаштували пікнік. Зловмисник кілька разів ударив приятельку ножем, коли вона почала зваблювати чоловіка й влаштувала сварку з його цивільною дружиною.

Потерпілу без свідомості неподалік проїжджої частини виявив автомобіліст і викликав «швидку». Медики ушпиталили жінку з проникаючими пораненнями печінки й нирки та внутрішнім крововиливом і повідомили про це до поліції.

З’ясувавши обставини події, оперативники відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 обстежили лісопосадку і врешті за кілька кілометрів від місця скоєння злочину затримали правопорушника.

«Слідчі оголосили фігуранту підозру за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України та помістили його до ізолятора тимчасового тримання. За умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі», — повідомила заступниця начальника слідчого територіального підрозділу поліції Анастасія Черненко.

Одеське районне управління поліції № 1