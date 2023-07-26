Незаконне видобування піску на ₴118 млн.: учасникам злочинної організації повідомили про підозру

Ділки на землях сільгосподарського призначення на території Боярської ОТГ, що на Київщині, незаконно видобули понад 147 тисяч тонн піску. Надалі вони реалізовували його фізичним та юридичним особам із власних торгових будмайданчиків.

Викрили факти незаконного видобутку корисних копалин та осіб, причетних до протиправної діяльності, слідчі Головного слідчого управлінням та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Правоохоронці встановили, що організував нелегальний бізнес керівник комерційної структури, залучивши ще чотирьох осіб. Кожен відповідав за свій напрям роботи: від керування процесом видобування до продажу піску кінцевим споживачам. Видобували пісок на землях сільгосппризначення, що знаходяться у приватній власності. При цьому таку діяльність вони проводили без спеціального дозволу на користування надрами, акту про надання гірничого відводу та технічного проєкту на розробку родовищ тощо.

Надалі пісок доставляли на майданчики з продажу будівельних матеріалів на території Київської області, що належали членам злочинного угрупування, та реалізовували фізичним і юридичним особам.

Загалом фігуранти незаконно видобули понад 147 тисяч тонн піску, а відтак державі завдано збитків на суму 118 мільйонів гривень.

В ході слідства поліцейські зібрали докази, які підтверджують причетність до незаконної діяльності п’ятьох осіб. Тож вчора, 25 липня, організатору та учасникам організованої групи повідомили про підозру. Залежно від участі дії фігурантів кваліфіковані за частинами 2, 3 та 5 статті 27 (види співучасті), частиною 4 статті 240 (незаконне видобування корисних копалин, вчинене у складі організованої групи) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі.

Проводяться подальші заходи для відшкодування завданих державі збитків. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та накладення арешту на їхнє майно.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу Генерального прокурора. Заходи з викриття та документування проводилися за участі Державної екологічної інспекції Столичного округу та Державної служби геології та надр України.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України