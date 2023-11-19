На Житомирщині поліцейські розшукали водія, який збив на смерть людину і втік з місця ДТП (фото)

Інспектори сектору реагування відділення поліції № 4 (смт Хорошів) Житомирського РУП під час патрулювання на узбіччі дороги помітили чоловіка без ознак життя. Травми на його тілі свідчили про те, що він став потерпілим внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

Подія трапилася уночі 18 листопада на автошляху Виступовичі – Могилів Подільський неподалік села Старого Бобрика.

Медики, які прибули на виклик правоохоронців, констатували смерть чоловіка.

На місці події працювала слідчо-оперативна група відділення поліції № 4 (смт Хорошів) Житомирського РУП.

Поліцейські встановили особу загиблого. Ним виявився 23-річний житель селища Нової Борової.

На місці ДТП правоохоронці виявили деталі автомобіля «BMW». Невдовзі у одному з дворів селища Нової Борової поліцейські розшукали і сам легковик з механічними пошкодженнями, завбачливо накритий тентом.

Тож оперативники кримінальної поліції провели низку розшукових заходів та того ж дня встановили місцезнаходження підозрюваного у місті Коростені. 38-річний житель Глибочицької громади, який тієї ночі був за кермом автомобіля, визнав свою провину в учиненому.

Відтак слідчі відділення поліції №4 (смт Хорошів) затримали чоловіка у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України та повідомили йому про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами ) і ч. 3 ст. 135 (Залишення в небезпеці) КК України. Нині вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Згідно з чинним законодавством за такі діяння підозрюваному може загрожувати позбавлення волі від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Житомирське районне управління поліції