СБУ затримала у Києві та Одесі двох колаборанток, які ховалися від правосуддя
Служба безпеки викрила ще двох прихильниць рашизму, що пішли на добровільну співпрацю з ворогом після тимчасового захоплення півдня України.
Серед затриманих – колишня очільниця одного з «відділів» створеного агресором «басейнового управління водних ресурсів Херсонської області».
На цій «посаді» вона брала участь у налагодженні водопостачання для потреб окупаційних угруповань рф, які були дислоковані на тимчасово захопленій території регіону.
Для цього вона сформувала штат «відділу» і закликала місцевих жителів приєднуватися до лав псевдоустанови.
Перед звільненням обласного центру колаборантка втекла до Києва, де планувала «загубитись» серед мешканців столиці і таким чином уникнути правосуддя.
Однак співробітники СБУ встановили її місцезнаходження і затримали.
Ще однією поплічницею агресора виявилась мешканка Херсона, яка під час окупації міста влаштувалась до створеного загарбниками «обласного пенсійного фонду».
Там зловмисниця була задіяна у виконанні вказівок москви щодо запровадження «рубльової зони» в регіоні.
Встановлено, що фігурантка змушувала людей похилого віку отримувати пенсії у російській валюті.
Після звільнення міста зловмисниця втекла до Одеси, де її затримали контррозвідники СБУ.
Під час обшуків за місцем її тимчасового проживання виявлено готівку в російських рублях, яку окупанти нарахували їй як «зарплату».
Наразі обом фігуранткам повідомлено про підозру за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Одній з них суд уже обрав запобіжний захід – тримання під вартою.
Розслідування проводили співробітники СБУ у Херсонській та Одеській областях за процесуального керівництва органів прокуратури.Tweet