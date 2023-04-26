СБУ затримала у Києві та Одесі двох колаборанток, які ховалися від правосуддя

Служба безпеки викрила ще двох прихильниць рашизму, що пішли на добровільну співпрацю з ворогом після тимчасового захоплення півдня України.

Серед затриманих – колишня очільниця одного з «відділів» створеного агресором «басейнового управління водних ресурсів Херсонської області».

На цій «посаді» вона брала участь у налагодженні водопостачання для потреб окупаційних угруповань рф, які були дислоковані на тимчасово захопленій території регіону.

Для цього вона сформувала штат «відділу» і закликала місцевих жителів приєднуватися до лав псевдоустанови.

Перед звільненням обласного центру колаборантка втекла до Києва, де планувала «загубитись» серед мешканців столиці і таким чином уникнути правосуддя.

Однак співробітники СБУ встановили її місцезнаходження і затримали.

Ще однією поплічницею агресора виявилась мешканка Херсона, яка під час окупації міста влаштувалась до створеного загарбниками «обласного пенсійного фонду».

Там зловмисниця була задіяна у виконанні вказівок москви щодо запровадження «рубльової зони» в регіоні.

Встановлено, що фігурантка змушувала людей похилого віку отримувати пенсії у російській валюті.

Після звільнення міста зловмисниця втекла до Одеси, де її затримали контррозвідники СБУ.

Під час обшуків за місцем її тимчасового проживання виявлено готівку в російських рублях, яку окупанти нарахували їй як «зарплату».

Наразі обом фігуранткам повідомлено про підозру за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Одній з них суд уже обрав запобіжний захід – тримання під вартою.

Розслідування проводили співробітники СБУ у Херсонській та Одеській областях за процесуального керівництва органів прокуратури.

Служба безпеки України