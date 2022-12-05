На Житомирщині сокира стала аргументом у суперечці односельців

Раптовий конфлікт між двома односельцями з Лугинської громади закінчився для одного з них госпіталізацією з травмою голови, а для його опонента – кримінальним провадженням. За спричинення тяжких тілесних ушкоджень чоловікові загрожує ув’язнення.

3 грудня медики районної лікарні повідомили до Коростенського райвідділу поліції про госпіталізацію 46-річного жителя Лугинської громади із черепно-мозковою травмою та раною на голові. За словами пацієнта, це наслідки суперечки із його односельцем.

Розбирались в обставинах правоохоронці слідчо-оперативної групи. Попередньо було з’ясовано, що конфлікт між потерпілим і 41-річним жителем цього ж села виник в обійсті останнього напередодні увечері. Як аргумент у раптовій суперечці господар використав сокиру, якою вдарив старшого за віком односельця. За медичною допомогою той звернувся лише наступного дня, вочевидь, відчувши погіршення свого стану.

Поліцейські провели першочергові слідчі дії у домоволодінні чоловіка, де відбувалась подія, і вилучили звідти речові докази.

Досудове розслідування триває за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Слідчі готують матеріали для оголошення підозри.

За чинним законодавством такі дії караються ув’язненням на термін від 5 до 8 років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області