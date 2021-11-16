На Львівщині поліція затримала групу серійних крадіїв

Затримані «спеціалізувалися» на квартирних крадіжках. Їм вже повідомлено про підозру та взято під варту.

11 листопада одразу після скоєння ще однієї крадіжки групу крадіїв затримали оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області Нацполіції та слідчі обласної поліції. Зловмисники ретельно готувалися до злочину – упродовж дня проводили спостереження за квартирою, і, переконавшись у відсутності господаря та будь-яких перешкод, пішли «на справу». Підібравши ключі до замків вхідних дверей, проникли до квартири у мікрорайоні «Левандівка» та викрили звідти майно.

Усі затримані – мешканці Львова. «Спеціалізувалися» виключно на квартирних крадіжках. Наразі отримані докази їхньої причетності щонайменше до 4-х фактів протиправної діяльності. Усі крадіжки були скоєні у різних районах Львові, внаслідок яких учасники злочинної групи заволоділи ювелірними виробами та грошима у різній валюті на суму понад 700 тисяч гривень.

За результатами проведених обшуків поліцейські вилучили викрадені речі, гроші, викрутки, ножі, серцевини від різних замків до вхідних дверей, ключі, відмички, магнітні ключі до домофона, рукавиці та шапочки, ліхтарики, а також інші предмети, що підтверджують протиправну діяльність фігурантів.

Трьом учасникам злочинної групи слідчі повідомили про підозру за частинами 3 та 5 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Судом підозрюваним було обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави — 681 тисяча гривень кожному.

Правоохоронці перевіряють причетність підозрюваних до вчинення аналогічних злочинів на території Львові та області.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Львівська обласна прокуратура.

За скоєне фігурантам може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України