Держава покарає чоловіків, які під час воєнного стану незаконно виїхали за кордон

Йдеться саме про тих, кто покинув межі держави в порушення закону, а не просто був за кордоном до війни і не повертається назад.

На військовозобов’язаних громадян України, які незаконно перетнули кордон під час дії воєнного стану, чекає відповідальність. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За його словам, військовозобов’язані чоловіки продовжують здійснювати спроби незаконно перетнути кордон, хоча останнім часом таких спроб стало помітно менше, ніж на початку війни. Покинути країну намагаються як поза межами пунктів пропуску, так і через офіційні пункти, але в порушення процедур: наприклад, за підробними документами, або просто ховаючись в технічних порожнинах транспортних засобів.

Більшість таких втікачів прикордонникам вдається перехопити. А тим, хто таки зміг вислизнути, загрожує відповідальність після повернення додому.

“Якщо ж хтось у незаконний спосіб все ж таки перетнув державний кордон, в подальшому, коли вони будуть повертатися, то вони також будуть притягнуті до відповідальності. Це не означає, що якщо людина здійснила таке порушення, вона в подальшому уникне відповідальності відповідно до законодавства України”, – заявив Демченко.

Яке саме покарання їм загрожує, речник ДПСУ не уточнив.

Умови виїзду чоловіків за кордон

Як раніше писав УНІАН, обмеження на виїзд за кордон для чоловіків призовного віку (від 18 до 60 років) були запроваджені у перший день повномасштабного російського вторгнення. Було зроблено лише кілька вийнятків. Із певними уточненнями вони залишаються і до сьогодні.

Так, чоловік призовного віку може виїхати за кордон, якщо:

має документ про непридатність до військової служби за медичними показниками;

має інвалідність I-III групи;

має трьох та більше дітей;

виховує без матері неповнолітню дитину;

супроводжує хворого близького родича чи родича з інвалідністю;

постійно проживає за кордоном і має відповідні документи.

Крім того, виїхати з України можна, отримавши спеціальний тимчасовий дозвіл від держави. Їх надають діячам культури, морякам і залізничникам, спортсменам, водіям-міжнародникам, волонтерам тощо. // УНІАН