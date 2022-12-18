на житомирщині у пограбуванні жінки поліцейські викрили таксиста

Восени у місті Коростишеві невідомий чоловік підбіг до жінки, яка увечері поверталась додому, вихопив з її рук сумочку з грошима та іншими речами і втік. Жодних прикмет кривдника заявниця не запам’ятала. Поліцейські розшукали причетного та 16 грудня вилучили в нього речові докази. Триває досудове розслідування.

У жовтні до відділу поліції №2 (Коростишів) Житомирського райуправління звернулась 62-річна жінка із повідомленням про пограбування біля під’їзду її будинку. Поліцейським, які прибули на місце події, заявниця розповіла, що близько 19 години поверталась додому і вже мала зайти у під’їзд свого будинку, коли ззаду якийсь чоловік рвонув її сумочку і швидко втік. Заразом зухвалець забрав і близько 4 тисяч гривень та інші особисті речі жінки. Жодних суттєвих прикмет свого кривдника вона не розгледіла і не запам’ятала. Камер відеоспостереження, як виявилось згодом, навколо теж не було.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (Грабіж) КК України. У рамках досудового розслідування оперативники кримінальної поліції відпрацьовували та перевіряли наявну у них інформацію. Зокрема, було з’ясовано, що того вечора жінка користувалась послугами таксі, щоб дістатись додому. Відтак правоохоронці встановили керманича, який виконував замовлення, і опитали його. Однак жодних зачіпок і потрібних для розкриття злочину відомостей чоловік тоді не надав.

Однак уже за кілька місяців, після проведення низки слідчо-розшукових заходів (у тому числі негласних), правоохоронці знову постукали до будинку таксиста. На цей раз із слідчими діями, у результаті яких вилучили у чоловіка мобільний телефон заявниці. У повторних своїх поясненнях він заплутався і врешті зізнався у причетності до правопорушення. Раніше 41-річний житель Коростишева не притягувався до кримінальної відповідальності, а на вчинення злочину, за його ж словами, зважився через скрутне матеріальне становище у той момент.

Нині за погодженням з окружною прокуратурою слідчі поліції оголосили чоловікові про підозру у вчиненні пограбування. Досудове розслідування триває. За грабіж, учинений в умовах воєнного стану, йому може загрожувати від 7 до 10 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Житомирської області