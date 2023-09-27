На Житомирщині вітчим ґвалтував неповнолітню пасербицю

За процесуального керівництва ювенального прокурора Житомирської окружної прокуратури місцевому жителю повідомлено про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої особи, з якою перебуває у сімейних стосунках, та скоєнні сексуального насильства над нею, вчинених неодноразово (ч. 3 ст. 152, ч. 3 ст. 153 КК України).

Слідство встановило, що неодноразове сексуальне насильство та зґвалтування неповнолітньої пасербиці вчиняв чоловік, який перебував у цивільному шлюбі з матір’ю потерпілої. Подружжя проживає в одній з територіальних громад Житомирщини, також має ще двох спільних дітей.

Підозрюваний, користуючись безпорадним станом дитини у зв’язку з її неповноліттям, аби вчинити розпусні дії, погрожував фізичною розправою та чинив психологічний тиск на потерпілу.

Після викриття злочину потерпілу вилучено із сім’ї та поміщено у соціальний заклад для неповнолітніх. Також їй надано допомогу зі вступом на навчання у професійному ліцеї.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.

Ювенальні прокурори, з огляду на те, що фігурант скоїв особливо тяжкий злочин стосовно неповнолітньої дитини, оскаржуватимуть таке рішення суду та наполягатимуть на застосуванні підозрюваному тримання під вартою.

Досудове слідство проводить Житомирський райвідділ поліції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури